76% жителей Омской области готовы поехать работать на вахту

Фото: Даниил ОПАРИН

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru провели опрос и выяснили, готовы ли омичи поехать работать на вахту, и что может способствовать принятию такого решения.

Как следуют из результатов опроса, 76% работающих сибиряков, в том числе жителей Омской области, готовы рассмотреть предложения о работе вахтовым методом. При этом лишь 14% из тех, кто дал положительный ответ, готовы отправиться на вахту в любом случае. Остальные так или иначе учитывают дополнительные факторы.

Так, 41% соискателей примут предложение о работе на вахте только в том случае, если оно будет привлекательным и интересным. Еще 14% согласны работать вахтовым методом только в исключительных обстоятельствах, а также при условии, что в родном регионе будет не так просто найти работу. Примечательно, что 7% опрошенных готовы такие предложения, только если компанию-работодателя порекомендуют друзья и знакомые.

Почти треть опрошенных (29%) заявили, что не собираются работать на вахте ни при каких обстоятельствах. Чаще других так отвечали соискатели возрасте от 18 до 24 лет — 47% респондентов в данном возрастном диапазоне.

— В разрезе профессиональных сфер, самое лояльное отношение к вахтовой работе (ответ «готовы в любом случае») показали сотрудники из направления «Добыча сырья» (39% среди соискателей с данной специализацией), а также работники из сферы транспорта и логистики (16%). Среди тех, кто заинтересуется вахтовыми вакансиями с выгодными условиями преобладают представители высшего и среднего менеджмента (63%), сферы безопасности (55%) и строители (49%). А главная причина, почему соискатели пошли бы на такой карьерный эксперимент – возможность получать доход, превышающий текущие заработки в 2-3 раза, — рассказали в службе исследования hh.ru.

Отметим, чаще всего от работы на вахте омичей и жителей других сибирских регионов отталкивают сомнения в порядочности работодателей — 41% так ответили опрошенных. На втором месте – бытовые неудобства (39%), на третьем — нежелание находиться вдали от семьи и друзей (32%). Среди минусов вахты респонденты назвали и ряд других моментов: неопределенность предложений (25%), большие затраты на переезд, которые не покрываются вахтовых доходом (24%), тяжелый физический труд (22%), нежелание жить в незнакомом месте (10%), «режимные» запреты на вахте, (запрет на алкоголь и другие) (3%).

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