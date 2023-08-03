В «Кварталах Драверта» на Левобережье Омска построят двухполосную дорогу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение строительство межквартальной дороги в микрорайне «Кварталы Драверты», строящемся на Левобережье. Застройщиком выступает КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области».

Согласно проекту, дорога в границах улиц Шаронова, Крупской и бульвара Архитекторов будет двухполосной. Она, как и положено, будет оборудована тротуаром.

Напомним, в июне этого года ведомство выдало разрешение на строительство четырехполосной дороги по улице Дергачева в строящемся микрорайоне «Зеленая Река». Она соединит улицы Волгоградскую и Верхнеднепровскую.

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