В Омске с 4 по 6 августа прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омичей предупреждают об опасном природном явлении. По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 августа на территории Омска ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости). В связи с этим высока вероятность возникновения пожаров.

— В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, — сообщили в пресс-службе омской мэрии.

В случае возникновения ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичей просят обращаться в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области или Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам : 101 (01), 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 78-78-78.

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