В Омске сегодня до утра будет действовать режим НМУ первой степени опасности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске сегодня, 3 августа, вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Последний раз так называемый режим «черного неба» вводили днем 1 августа. Он действовал до обеда 2 августа.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска до 11:00 сегодня будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, в Омске в последние дни в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием этого вещества может вызвать тошноту, головную боль, а значительных концентрациях — отеку легких или даже смерть.

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