Омские квартиры чаще покупают новосибирцы, москвичи и петербуржцы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Управлении Росреестра Омской области рассказали, что в 11% случаев дистанционных сделок с жилой недвижиомстью в нашем регионе приобретателями квартир становятся жители Новосибирска, Москвы или Санкт-Петербурга.

- Всего с апреля по июнь 2023 года было принято 447 заявлений о дистанционном проведении государственной регистрации права, из них 33 % покупок совершено на рынке недвижимости в Сибирском федеральном округе. К сожалению, спрос на услугу снизился на 32% в сравнении с I кварталом 2023 года (было 660 заявлений). Недвижимостью Омска чаще всего интересуются жители Сибирского федерального округа, особенно Новосибирская область. Также в три раза, в сравнении с IV кварталом 2022 года, возрос интерес к омской недвижимости у жителей Москвы и Московской области, на третьем месте – Санкт-Петербург, жители которого также подают заявления, - рассказали в ведомстве.

Сами же жители Омской области покупали недвижимость в Новосибирской области – 109 заявлений, Краснодарском крае – 77 заявлений, а также в Сочи, Адлере, Геленджике, Анапе.

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