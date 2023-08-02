Новая школа на Космическом проспекте в Омске займется подготовкой юных инженеров

Фото: Сергей Мельников, Омскрегион.

В Омске идет строительство школы на 1122 места на Космическом проспекте. Готовность здания составляет около 70%. Учреждение станет инженерным лицеем. Об этом рассказал директор возводимого объекта Сергей Субботин.

- Сейчас есть концепция сделать учреждение инженерным лицеем. Уже выстроены отношения с ГКНПЦ имени Хруничева, чтобы сделать здесь класс спутниковых и аэрокосмических систем. Будет выстроена работа в двух направлениях: в части дополнительного образования после уроков и в части основного образования на уровне 10–11-х классов инженерного профиля. В 5–9-х классах будет углубленное изучение отдельных предметов: математики, физики, информатики, — пояснил Субботин. Учебные классы оформят в индивидуальном стиле с яркими цветовыми акцентами на стенах. В каждом классе на 25 человек 1 место будет прежусмотрено для обучение инвалида-колясочника. В классе - мультимедийная панель и другое необходимое оборудование.

Для продленки в школе будут отдельные спальни для девочек и мальчиков. В цокольном этаже расположатся библиотека, архив, столовая для учителей. В здании уже установлен лифт для маломобильных учеников.

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