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НовостиОбщество2 августа 2023 12:23

402 миллиона: на омском Левобережье продают действующий торговый комплекс

В Омске на продажу выставлен торговый комплекс «Оазис»
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: 2ГИС.

Фото: 2ГИС.

На продажу за 402 миллиона рублей в Омске выставили действующий торговый комплекс «Оазис». 4-этажное здание с цоколем и парковкой расположено по улице Лесной проезд. Земельный участок и строение находятся в собственности.

При этом все помещания сданы арендаторам, договоренности длительные. Полная стоимость объекта составляет 402 636 000 рублей.

Отметим, в конце июня 2023 года ООО «Оазис» заявило об уменьшении уставного капитала со 107 млн рублей до 10 тысяч.

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