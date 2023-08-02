В ответ на критику Хоценко омский мэр Шелест пообещал привести в порядок Площадь праздников

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Омский мэр Сергей Шелест после критики врио губернатор Омской области Хоценко о состоянии парка на Гашека пообещал разобраться в ситуации. Также градоначальник возьмет под личный контроль приведение парка в порядок. Напомним, что в своих соцсетях Виталий Хоценко резко высказался о состоянии благоустройства на новой территории.

- Главе округа Дмитрию Николаевичу Зярко обозначил, что благоустройством это назвать очень сложно и нужно качественнее относиться к своей работе. Откровенно, сквер не вызывает желания проводить здесь время с семьей и его нужно приводить в порядок!, - отметил Хоценко.

В свою очередь мэр Омска Сергей Шелест ответил на это замечание.

- Территория «Площади праздников» по улице Гашека будет приведена в порядок. По поручению главы региона Виталия Павловича Хоценко возьму этот объект на личный контроль. Согласен с ним: средства, выделяемые государством на благоустройство общественных пространств должны расходоваться с максимальной отдачей и надлежащим качеством, - заявил Сергей Шелест.

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