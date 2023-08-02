Второй звездой, котрая выступит в Омске на День города, станет Ольга Серябкина

Фото: Даниил ОПАРИН

Стало известно имя засекреченной «молодежной звезды», которая должна выступить перед омичами на День города. Ею станет российская певица, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина, рассказали «Вести Омск».

Певица споет на Соборной площади 5 августа в 21:00. Перед этим на сцене выступит популярная артистка Пелагея.

Насколько долгим будет концерт, пока не сообщают. Но Серябкина уже не в первый раз споет на День города в Омске. Такой опыт у нее уже был в 2018 году. Кроме того, в 2022-м Ольга пела на турнире Shlemenko Fighting Championship.

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