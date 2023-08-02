Мэр Омска Сергей Шелест объяснил, почему памятник Бухгольцу «смотрит» на Иртыш

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Сергей Шелест"

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале ответил на вопросы омичей, почему памятник обращен лицом к реке, а не к набережной. Градоначальник пояснил, что на это есть две причины.

Первая причина обусловлена историей и имеет символический смысл.

– Всадник олицетворяет заслуги и подвиги конкретной личности перед государством, а статуя коня — государственную силу и мощь. Скульптура коня смотрит на Иртыш, а фигура государственного деятеля повернута в сторону устья Оми. В правой руке всадник держит план крепости, а левая просторно раскинута в сторону левого берега реки Омь, где и была построена первая крепость нашего города, – сообщил Сергей Шелест.

Мэр добавил, что по такому же принципу расположены конные памятники в других российских городах, например, во Владимире и Санкт-Петербурге.

Вторая причина, по словам градоначальника, связана с тем, что основной пешеходный трафик проходит по набережной между памятником и рекой. Также с этого ракурса монумент хорошо видно и с Ленинградского моста, и с проезжей части.

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