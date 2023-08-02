Для развоза омичей по домам в День города подадут дополнительные троллейбусы и автобусы

Фото: admomsk.ru.

В Омске к местам проведения массовых мероприятий, посвященных Дню города, подадут дополнительные автобусы и троллейбусы.

Как сообщили в дептрансе, дополнительные автобусы и троллейбусы к 21:45 5 августа подадут к следующем остановкам общественного транспорта:

К остановке «Библиотека им. А.С. Пушкина»:

— по маршруту № 95 (до ул. Гашека) — 2 единицы;

— по маршруту № 33 (до ул. 3-я Железнодорожная) — 1 единица;

— по маршруту № 45 (до микрорайона «Ясная поляна») — 1 единица;

— по маршруту № 17 (до пос. Новостройка) — 1 единица;

— по маршруту № 23 (до пос. Чкаловский) — 1 единица;

— по маршруту № 63 (до МСЧ-9) — 1 единица;

— по маршруту № 26 (до микрорайона Булатово) — 1 единица;

— по маршруту № 125 (до миркорайона «Входной») — 1 единица;

— по маршруту № 69 (до ПО «Иртыш») — 1 единица;

— по маршруту № 46 (до СНТ «Заря-2») — 1 единица;

— по маршруту № 119 (до микрорайона «Осташково») — 1 единица;

— по троллейбусному маршруту № 4 (до железнодорожного вокзала) — 2 единицы;

— по троллейбусному маршруту № 2 (до завода им. Попова) — 2 единицы.

К остановке «Госпиталь»:

— по маршруту № 24 (до пос. Солнечный) — 2 единицы;

— по маршруту № 78 (до пос. Солнечный) — 2 единицы;

— по маршруту № 109 (до пос. Солнечный) — 1 единица;

— по маршруту № 69 (до ул. Стрельникова) — 2 единицы;

— по маршруту № 33 (до ул. Бархатовой) — 2 единицы;

— по маршруту № 25 (до микрорайона «Новоалександровский») — 1 единица;

— по маршруту № 94 (до микрорайона «Загородный») — 1 единица;

— по маршруту № 45 (до ул. 21-я Амурская) — 1 единица;

— по троллейбусному маршруту № 4 (до пос. Ермак) — 2 единицы.

К остановке «Цирк»:

— до улицы Гашека — 1 единица;

— до ПО «Иртыш» (через ул. Лобкова) — 1 единица;

— до мкрн. «Новая Станица» — 1 единица;

— до пос. Армейский — 1 единица;

— до мкрн. «Входной» — 1 единица;

— по троллейбусному маршруту № 3 (до пос. Чкаловский) — 1 единица;

— по троллейбусному маршруту № 4 (до пос. Ермак) — 2 единицы;

— по троллейбусному маршруту № 7 (до пос. Солнечный) — 1 единица.

К остановке «ДК им. Малунцева»:

— по маршруту № 33 (до ул. Бархатовой) — 1 единица;

— по маршруту № 69 (до ул. Стрельникова) — 1 единица;

— по маршруту № 29 (до микрорайона «Первокирпичный») — 1 единица;

— по маршруту № 29 (до микрорайона «Амурский-2») — 1 единица;

— по троллейбусному маршруту № 4 (до железнодорожного вокзала) — 1 единица;

— по троллейбусному маршруту № 2 (до завода им. Попова) — 1 единица;

— по троллейбусному маршруту № 67 (до пос. Солнечный) — 1 единица.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, и Сибирского международного марафона с 3 по 6 августа для движения всех видов транспорта будут закрыты ряд улиц в центре Омска и на Левобережье. Со списком улиц, которые будут перекрыты, можно ознакомиться здесь (центр) и здесь (Левый берег). Кроме того, в эти дни будут изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта. Подробнее об изменениях в работе городского транспорта тут.

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