В зоне проведения СВО погиб 34-летний отец шестерых детей из Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В зоне проведения СВО при выполнении боевой задачи 22 июля 2023 года погиб житель Москаленского района Омской области 34-летний Ринат Шайкин. Об этом сообщили в местном отделении партии «Единая Россия».

Ринат Шайкин родился 3 октября 1988 года в селе Красный Цвет Москаленского района. В 2005 году мужчина окончил Звездинскую среднюю общеобразовательную школу. С 2007 года по 2009 год проходил срочную службу в звании рядового по военной специальности лабарант-такелажник наземной реактивной артиллерии и минометов, наводчик самоходных орудий.

В последние годы Ринат Шайкин проживал в селе Тумановка Москаленского района вместе со своей женой. Пара воспитывала шестерых детей.

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