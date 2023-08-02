Хоценко резко раскритиковал благоустройство в омском сквере «Территория детства»

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Сегодня днем, 2 августа, врио губернатора Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест в ходе рабочей поездки посетили сквер «Территория детства» в микрорайоне Московка-2, в котором в 2022 году были проведены работы по благоустройству. Глава региона остался недовольным качеством благоустройства общественного пространства.

Виталий Хоценко особо подчеркнул, что сквер не вызывает желания проводить в нем время с семьей. По его словам, ситуацию необходимо исправлять.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

— Главе округа Дмитрию Николаевичу Зярко обозначил, что благоустройством это назвать очень сложно и нужно качественнее относиться к своей работе. Откровенно, сквер не вызывает желания проводить здесь время с семьей и его нужно приводить в порядок! Поручил мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту заняться благоустройством пространства и сделать так, чтобы жителям хотелось в сквере погулять и провести время, — сказал Хоценко.

Глава региона также отметил, что после завершения всех работ лично посетит сквер и все проверит.

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