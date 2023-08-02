В Омске завершили ремонт дороги к поселку Осташково, начатый еще в 2020 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске спустя три года завершили ремонт дороги в микрорайоне Осташково. Работы начали еще в 2020 году.

Помимо главной магистрали, которой ежедневно пользуются как сами жители Осташкова, так и омичи, проживающие в прилегающих к нему садовых товариществ, были отремонтированы дороги в самом поселке.

— Отремонтировать дорогу на всей протяженности за один сезон невозможно, поэтому проведение работ разбили на этапы. Спустя три года ремонт полностью закончен. В общей сложности дорожные службы уложили более 80 тысяч квадратных метров нового асфальта. Отремонтировали не только главную магистраль, но и дороги в самом поселке Осташково, — отметили в пресс-службе мэрии.

За состояние дороги в дальнейшем продолжат следить специалисты. В случае необходимости следующем летом будут проведен ремонт на тех участках, где он потребуется.

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