В дни празднования Дня города в Омске изменят схему движения ряда автобусов

Фото: «Архив КП».

В Омске в связи с проведением Сибирского международного марафона и праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, с 3 по 6 августа будут измены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта.

Так, с 20:00 3 августа до 15:00 6 августа из-за перекрытия улицы Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, по измененным схемам поедут следующие маршруты:

— автобусы маршрута № 73 при движении с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, с правым поворотом на улицу Ленина;

— автобусы маршрута № 62 будут следовать до остановки «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее — по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса;

— автобусы маршрута № 94 при движении в направлении Амурского поселка с метромоста будут следовать по улице Фрунзе, с остановками на ООТ «Улица Добровольского», «Улица Тарская» по улице Фрунзе, с левым поворотом на улицу Герцена, далее — по утверждённой схеме, в обратном направлении — без изменения схемы движения.

С 8:00 4 августа до 15:00 6 августа из-за закрытия движения всех видов транспорта по улице Герцена по двум полосам правой стороны движения на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина:

— автобусы маршрута № 34 при движении с улицы Герцена будут следовать по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее — по утверждённой схеме, посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановках «Флагман», «Улица Фрунзе».

С 14:00 4 августа до 18:00 5 августа в связи с закрытием движения по дублёру улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до проезда между «G-Drive Ареной» и гипермаркетом «Лента»:

— автобусы маршрута № 3 при движении в направлении микрорайона «Входной» будут следовать по улице Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова, с левым поворотом на улицу Перелёта, с правым поворотом на улицу Степанца и далее по утверждённой схеме, в обратном направлении — без изменений.

С 6:00 до 14:00 5 августа в связи с закрытием движения всех видов транспорта по дублёру улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до проспекта Комарова, по улице Степанца на участке от улицы Лукашевича до бульвара Заречного, по улице Крупской на участке между улицей Лукашевича и улицей 3-й Островской, по дублёру улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до бульвара Зелёного, по улице Перёлета на участке от улицы Шаронова до проезда у дома 18 по улице Перелёта, по дороге в створе улицы 3-й Островской от улицы 3-й Островской до метромоста, по дороге в створе улицы 3-й Островской от метромоста, по правой половине автодороги от улицы 3-й Енисейской в сторону метромоста (при движении участников марафона с левого берега Иртыша в сторону правого берега Иртыша) на участке между улицей 3-й Енисейской и улицей Красный Путь, по улице Ленина на участке от Соборной площади до Ленинградской площади, по улице Шаумяна на участке от улицы 9-й Ленинской до улицы 12-й Пролетарской изменятся схемы движения следующих маршрутов:

— автобусы по маршруту № 109 поедут до конечного пункта «Железнодорожный вокзал»;

— автобусы маршрута № 25 при движении с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, по Комсомольскому мосту, по улицам Думской, Пушкина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса, Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина, Интернациональной, Красный Путь, далее — по утверждённой схеме;

— автобусы маршрута № 73 при движении с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса;

— автобусы маршрута № 78 в обоих направлениях будут следовать по улицам Перелеёта, Степанца, 70 лет Октября, Конева, мосту имени 60-летия Победы, далее — по утверждённой схеме;

— автобусы маршрута № 16 в обоих направлениях будут следовать по улицам 3-й Енисейской, Конева, 70 лет Октября, бульвару Архитекторов, Крупской, до конечного пункта общественного транспорта «Ул. Крупской»;

— автобусы маршрута № 88 с улицы Лукашевича будут следовать по мосту 60-летия ВЛКСМ с разворотом на развязке улицы Заозёрной и проспекта Мира, далее — по мосту 60-летия ВЛКСМ, улицам Лукашевича, Шаронова, 2-й Рыбачьей, 1-я Рыбачьей, 3-й Островской, в обратном направлении с улицы 1-й Рыбачьей — по улицам Шаронова и Лукашевича, далее — по утверждённой схеме.

С 7:00 5 августа до 15:00 6 августа из-за закрытия движения для всех видов транспорта по улице Ленина на участке от улицы Ивана Алексеева до пересечения с улицами Партизанской и Щербанёва, включая Юбилейный мост, автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина будут следовать по Комсомольскому мосту, далее — по улицам Думской, Пушкина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина, Интернациональной, далее — по утверждённой схеме.

Отметим, ознакомиться со списком улиц, которые будут перекрыты из-за проведения праздничных мероприятий и возможными альтернативными маршрутами, можно здесь.

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