В Омске к ноябрю кардинально обновят лестницу на Иртышской набережной

Фото: Gems development.

В Омске на Иртышской набережной стартовал ремонт лестницы, расположенной вблизи Ленинградского моста. Общая стоимость работ по благоустройству составит 6,19 миллиона рублей. Завершить их должны к ноябрю 2023 года.

Согласно проекту благоустройства, пандус сделают более пологим и значительно расширят. Для того чтобы пешеходы и велосипедисты не смешивались в один поток, велодорожку на этом участке четко выделят. Для этого самую узкую часть тротуара, расположенную при подъезде к лестнице, расширят. Газоны рядом с лестницей восстановят и огородят сетчатыми конструкциями, наполненными камнями, — габионами.

Проект предусматривает и ремонт лестницы, ведущей непосредственно к воде. Помимо своей прямой функции, она станет также станет местом отдыха для омичей: на ее ступенях оборудуют деревянные сиденья.

Закруглённый парапет набережной накроют столешницей из лиственницы. Около нее будут установлены 10 уличных стульев.

Этот участок также украсят яркими граффити. Рисунок со стены будет плавно переходить на асфальт и доходить до границы велодорожки.

Проект «Иртышская набережная» стал одним из победителем конкурсного отбора инициативных проектов, проведенного омской мэрий в 2023 года. Его инициатором выступил

сотрудник IT-компании Gems development Иван Притуляк.

Отметим, в реализацию проекта, помимо средств, выделенных в рамках инициативного бюджетирования, компания Gems development сама вложила 500 тысяч рублей.

— Проект на Иртышской набережной — один из четырёх, которые мы решили поддержать. Я рад, что его одобрили омичи и именно он будет реализован через инициативное бюджетирование при поддержке города. Совсем недавно совместно с платформой «Делай город» мы реализовали проект «Островок» на улице Масленникова, благоустраиваем территорию возле дома Печокас и планируем облагородить лестницу у магазина «Океан», — рассказал гендиректор Gems development Алексей Дударев.

Напомним, сегодня ранним утром напротив магазина «Океан» на Иртышской набережной установили памятник основателю омской крепости Ивану Бухгольцу, созданный на средства мецената. Монумент торжественно откроют в эту пятницу, 4 августа.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru