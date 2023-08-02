«Росводоканал Омск» заменит аварийный участок трубопровода

Специалисты омского водоканала проведут замену аварийного участка водопроводной сети по улице 20-Лет РККА, 206. Для выполнения ремонтных работ, сотрудникам потребуется временно приостановить подачу питьевой воды потребителям по 24 адресам.

Руководство детского сада и других учреждений, попадающих под отключение, уже предупреждены о предстоящих работах. Составлен график подвоза питьевой воды.

«Участок трубопровода по улице 20-Лет РККА сильно изношен. Локальная замена трубы позволит избежать нештатных ситуаций в зимнее время, когда от надёжной работы объекта зависит водоснабжение большого количества потребителей. Мы заранее уведомляем горожан о проведении неотложных ремонтных работ, приносим извинения за временные неудобства и просим создать запас воды», - обратился к омичам директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Работы проведут третьего августа с десяти утра до одиннадцати вечера. Специалисты «Росводоканал Омск» приложат все усилия, чтобы вернуть воду в дома горожан как можно раньше.

Со списком адресов, попадающих под отключение, можно ознакомиться на сайте предприятия и в официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.