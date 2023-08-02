Хоценко и Шелест возложили цветы к памятнику основателю ВДВ в Омске

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 2 августа, отмечается 93-й годовщина со дня создания Воздушно-десантных войск России. Участие в посвященных ей мероприятиях приняли врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест. Первые лица возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, первому командующему «крылатой пехоты» Василию Маргелову в поселке Светлом.

На плацу 242-го учебного центра ВДВ, базирующегося в Омске порядка 30 лет, прошел торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. На нем Виталий Хоценко вручил государственные награды десантникам, отличившимся при выполнении боевых задач.

Отметим, сейчас военнослужащие центра выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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