В Омской области с начала весны жертвами клещей стали 976 детей

Как отмечают в Роспотребнадзоре, количество пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны 2023 года от укусов клещей пострадали 3450 человек, среди них 976 — дети.

В специализированных лабораториях были исследованы 98,7 % клещей, что были сняты с людей, на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных – 1,9 %; боррелиями – 14,1 %, зараженных возбудителями эрлихиоза – 1,7 %, анаплазмоза человека – 2,1 %. Специалисты также проводят исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,7 %, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Отметим, с начала 2023 года в Омской области против клещевого энцефалита были привиты свыше 79 тысяч человек. В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация является самым эффективным способом обезопасить себя от заражения вирусным заболеванием, которое в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

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