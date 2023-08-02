Омич на джипе сбил самокатчицу, когда она решила проехать по пешеходному переходу

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Несовершеннолетняя омичка попала под колеса автомобиля, когда переезжала пешеходный переход. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне вечером на улице Бульвар Зеленый. Девушка на электросамокате решила проехать по нерегулируемому пешеходному переходу

- Водитель автомобиля «Джип», мужчина 1967 г.р., на ул.Бульвар Зелёный в районе дома 27 допустил наезд на электросамокат под управлением девушки 2008 г.р., которая переезжала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в ГИБДД.

Пострадавшую увезли в больницу, полиция проводит проверку.

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