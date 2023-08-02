Ради Сибирского марафона перекроют улицы в центре Омска и на Левобережье

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Улицы в центре Омска и на Левобережье перекроют Сибирского международного марафона. Об этом сообщает горадминистрация.

В рамках подготовки к масштабному спортивному событию с 14.00 4 августа до 18.00 5 августа ограничат движение на дублере улицы Лукашевича на участке от улицы Б.Г. Шаронова до проезда между многофункциональным спортивным комплексом «G-Drive Арена» и гипермаркетом «Лента».

А 5 августа с 6.00 до 14.00 будут перекрыты улицы, которые выделены красным на схемах, размещенных в данном материале.

- В течение этих дней водителям придется корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений. Участникам дорожного движения необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков, и сигналами регулировщиков, а участникам мероприятий соблюдать меры личной безопасности, - уточнили в мэрии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru