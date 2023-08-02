Ради Сибирского марафона перекроют улицы в центре Омска и на Левобережье

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Улицы в центре Омска и на Левобережье перекроют Сибирского международного марафона. Об этом сообщает горадминистрация.
В рамках подготовки к масштабному спортивному событию с 14.00 4 августа до 18.00 5 августа ограничат движение на дублере улицы Лукашевича на участке от улицы Б.Г. Шаронова до проезда между многофункциональным спортивным комплексом «G-Drive Арена» и гипермаркетом «Лента».
А 5 августа с 6.00 до 14.00 будут перекрыты улицы, которые выделены красным на схемах, размещенных в данном материале.
- В течение этих дней водителям придется корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений. Участникам дорожного движения необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков, и сигналами регулировщиков, а участникам мероприятий соблюдать меры личной безопасности, - уточнили в мэрии.
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