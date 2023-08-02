В Омске семьям мобилизованных помогают в газификации своих домов

Фото: Сергей Сапоцкий

В Омске продолжается газификация частных домов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Только в Кировском округе подвести экологическое топливо предстоит в 43 домовладения. В них проживают семьи мобилизованных омичей, которые сейчас находятся в зоне СВО.

- Сегодня один дом уже подключен к газоснабжению, у пяти собственников также договора на подключение готовы, 17 пакетов документов сформированы и переданы в ГРО, по 14 заявлениям помогаем заявителям с подготовкой документов. Несомненно, семьям мобилизованных ребят оказываем содействие по данному вопросу, практически «ведем» с момента обращения до конечного результата, - рассказал начальник отдела администрации Кировского округа Анатолий Калюк.

Фото: Сергей Сапоцкий

Сейчас подрядная организация ведет монтаж газового оборудования в доме № 82 по улице Севастопольской. Работает на объекте ООО «ЮзаГаз», которое недавно присоединилось к проекту. Они проводят так называемые внутренние работы, которые включают в себя подвод сетей к дому и монтаж необходимого оборудования.

Кстати, для льготников деньги за газификацию своего дома можно возместить. Нужно всего лишь подать заявку, а сумму до 212 тысяч рублей получить двумя способами. Первый - это субсидия на спецсчете в банке, которую можно оформить уже на этапе, когда у собственника на руках только появился договор с ГРО. Второй вариант – компенсация - подходит тем горожанам, кто уже перевел свое домостроение на газ, но теперь планирует возместить потраченное.

Фото: Сергей Сапоцкий

Прием жителей Кировского округа проводится по адресу: ул. Профинтерна, д. 15, каб. 314 (вторник и четверг, с 14:00 до 17:00). Специалисты округа готовы ответить на все интересующие горожан вопросы по телефону 55-14-86.

Также оформлением документов по проекту «Чистый воздух» занимаются специалисты администраций других административных округов по следующим адресам:

- ЦАО: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43; - САО: ул. Красный Путь, 107, каб. 417, тел. 23-65-86; - ОАО: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16; - ЛАО: просп. К. Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29.

По последним данным, от горожан поступило 1 102 заявления на компенсацию затрат по переводу с печного на газовое отопление на сумму 146,12 млн рублей

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