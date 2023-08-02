В Омске площади бывшего завода Козицкого отдадут под создание IT-парка

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Под создание IT-парка отдадут площади бывшего завода Козицкого. Об этом заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

На территории 20 тысяч «квадратов» должен появиться лучший в стране центр для размещения специалистов компьютерной отрасли.

- Я уверен, что мы создадим лучший IT-парк в стране. Эта площадка станет центром размещения технологических компаний, разработчиков, предпринимателей, создающих новые технологии и продукты, — отметил Хоценко.

Подготовка к строительно-монтажным работам на территории будущего парка уже началась.

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