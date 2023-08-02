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НовостиОбщество2 августа 2023 3:41

АО «Омск РТС» сообщает о плановых гидравлических испытаниях в районе улиц 19-го Партсъезда и 22-го Апреля.

Источник:kp.ru

С 09:00 до 20:00 04.08.2023, будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 19-го Партсъезда, 22-го Апреля.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.