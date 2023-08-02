В Омской области объем промышленного производства вырос на 6,5%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 6,5% вырос объем промышленного производства в Омской области. Об этом сообщил министр промышленности региона Андрей Посаженников.

Индекс промышленного производства в регионе превышает показатели по Сибирскому федеральному округу и среднероссийские значения. Среди регионов СФО Омская область занимает второе место, уступая лишь Алтайскому краю.

Так, показатели выросли относительно прошлого года в производстве кожаных изделий — 113,8%, бумаги — 103,4%, деятельности полиграфической и копирования носителей информации — 151,9%, кокса и нефтепродуктов —102,7%, резиновых и пластмассовых изделий — 119,2%, прочей неметаллической минеральной продукции — 125,5%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 154,9% и другое.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru