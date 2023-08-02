Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко планирует рабочий визит в Омск

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рабочий визит в Омск планирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Глава федерального ведомства может прилететь в регион в пятницу, 4 августа. Предположительно, из-за этого визита врио губернатора Виталий Хоценко вместо традиционной пятничной поездки по районам области - направился в Оконешниковский район во вторник.
Мурашко приедет в Омск с инспекцией, возможно, проверит реализацию нацпроекта «Здравоохранение».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru