Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко планирует рабочий визит в Омск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочий визит в Омск планирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Глава федерального ведомства может прилететь в регион в пятницу, 4 августа. Предположительно, из-за этого визита врио губернатора Виталий Хоценко вместо традиционной пятничной поездки по районам области - направился в Оконешниковский район во вторник.

Мурашко приедет в Омск с инспекцией, возможно, проверит реализацию нацпроекта «Здравоохранение».

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