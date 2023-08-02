ООО «Сибирский строитель» арендовал землю на Левобережье Омска для строительства дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для строительства дома на Левобережье Омска арендовал землю ООО «Сибирский строитель». В департаменте архитектуры и градостроительства подвели итоги аукциона.
За аренду земельного участка площадью 6 537 «квадратов» на улице 1-й Енисейской боролись две компании. ИП Дубровин уступил обществу в стоимости.
Департамент имущественных отношений заключит с компанией договор аренды по цене 11,4 млн рублей. Документ рассчитан на 8 лет и 8 месяцев.
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