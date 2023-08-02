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НовостиОбщество2 августа 2023 2:21

Прокуратура выписал представление мэру Омска за сокращение Жуковским своих сотрудников

В «Омскэлектро» решили максимально избавиться от штата
Андрей ОБНОРСКИЙ
Многие работники были намерены идти в суд.

Многие работники были намерены идти в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сокращение Андреем Жуковским своих сотрудников представление мэру Омска выписала прокуратура. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Проверка надзорного органа прошла в «Омскэлектро» после коллективной жалобы работников предприятия. Там запланировали сократить штатные должности участка контроля внутреннего режима в количестве 46 единиц. Такая необходимость была вызвана передачей функций по осуществлению охраны объектов предприятия частной охранной организации.

Но прокуроры выявили, что объективные причины для сокращения работников отсутствуют, поскольку содержание указанного подразделения включено в тариф по передаче электроэнергии, что обеспечивает его финансирование.

Теперь Серей Шелест должен проконтролировать исполнения требований прокуратуры в подведомственной мэрии организации.

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