Омичам показали проект детской инфекционной больницы

Фото: минстрой Омской области

Проект детской инфекционной больницы показали омичам. Иллюстрациями поделился министр строительства Александр Рашко.

Предполагается, что здание, которое расположится по адресу: улица Перелета, 9, облицован стальными кассетами и оснащен архитектурной подсветкой, что сделает объект особенно привлекательным в темное время суток.

В учреждении запланированы пять наземных этажей и один подземный, полностью оборудованные всем необходимым для лечения и спасения детей с инфекционными заболеваниями, включая внутриутробные.

Сдача объекта пока запланирована на январь 2027 года.

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