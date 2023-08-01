Мэр Омска Сергей Шелест попросил омичей не лезть в фонтаны в День ВДВ

Фото: 2ГИС
2 августа все десантники России будут отмечать День ВДВ. В связи с этим мэр Омска Сергей Шелест попросил омичей не купаться в фонтанах вопреки негласной традиции.
— В прошлом году я попросил всех причастных к празднику не использовать городские фонтаны в качестве водоёмов. Был услышан. Надеюсь, что и завтрашний день обойдётся без эксцессов. Настоящие десантники — защитники Родины, а никак не нарушители спокойствия, — отметил мэр в своем тг-канале.
Отметим, что Сергей Николаевич и сам когда-то служил в ВДВ.
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