Мэр Омска Сергей Шелест попросил омичей не лезть в фонтаны в День ВДВ

Фото: 2ГИС

2 августа все десантники России будут отмечать День ВДВ. В связи с этим мэр Омска Сергей Шелест попросил омичей не купаться в фонтанах вопреки негласной традиции.

— В прошлом году я попросил всех причастных к празднику не использовать городские фонтаны в качестве водоёмов. Был услышан. Надеюсь, что и завтрашний день обойдётся без эксцессов. Настоящие десантники — защитники Родины, а никак не нарушители спокойствия, — отметил мэр в своем тг-канале.

Отметим, что Сергей Николаевич и сам когда-то служил в ВДВ.

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