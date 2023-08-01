В основание памятника Ивану Бухгольцу заложат 12-килограммовую капсулу с землей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Во время церемонии открытия памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу в основание монумента заложат капсулу с землей из Селенгинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Селенгинске, расположенном в Бурятии, Бухгольц провел 9 из 10 последних лет своей жизни в качестве коменданта острога. Примечательно, что землю оттуда привезли в Омск еще в 2012.

— Капсула сделана из латуни и весит около 12 килограммов. На неё нанесена надпись: «Ампула с землей с последнего местопребывания Бухгольца И.Д. в г. Староселенгинске. Заложена 4 августа 2023 года, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Отметим, бронзовый памятник Ивану Бухгольцу, созданный за счет средств мецената, установят на Иртышской набережной. Открытие монумента, отчасти напоминающего «Медного всадника» в Петербурге, запланировано на День города.

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