В Омске разыскивают мужчину, укравшего у ребенка рюкзак и велосипед

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске сотрудники полиции разыскивают пожилого мужчину, подозреваемого в краже велосипеда и рюкзака.

По предварительной версии, неизвестный мужчина похитил велосипед и рюкзак с вещами, оставленные ребенком во дворе дома по улице Красный Путь. Злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде многоэтажки.

Всех, кто знает попавшего на запись камеры видеонаблюдения или располагает информацией о его местонахождении, просят звонить в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-923-035-17-00 или 102.

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