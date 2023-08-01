Виталий Хоценко: За последнюю пятилетку в Оконешниковском районе отремонтировано 2 парка

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня в ходе рабочего выезда в Оконешниковский район руководитель Омского региона Виталий Хоценко ознакомился с результатами благоустройства парка Победы и Парка культуры и отдыха. Работы велись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и прошли в два этапа, в течение 2018-2019 годов. Общая сумма средств, направленная на благоустройство парка, составила 15,8 млн рублей.

На эти средства была уложена тротуарная плитка, установлены бордюры и ограждения, уложен свежий асфальт. В парке также появились новые детские игровые площадки и тренажеры, скамейки и урны, освещение и видеонаблюдение. Разумеется, парк озеленили - высадили деревья, разбили цветники, газоны.

В следующие два года - в 2020-2021 годах - по второму большому проекту был благоустроен Парк культуры и отдыха за 21,8 млн рублей. На центральной площади Оконешниково также появилась тротуарная плитка, установлены новое ограждение и сцена, смонтирована система видеонаблюдения. Прошло озелелнение. И в этом году в районе уже благоустраивают сразу 7 общественных территорий: парк культуры и отдыха, пешеходные зоны по улице Гагарина, Пролетарской и Степной, детские спортивные площадки по улицы Березовой, Маяковского и 40 лет Победы. В общей сложности на проекты району распределены субсидии в размере 24,8 млн рублей. - Район работает, хорошие результаты показывает. Два парка отремонтировано за последнюю пятилетку. Можно ставить их в пример, я считаю, - сказал глава региона. В завершении Хоценко возложил цветы к вечному огню в парке Победы