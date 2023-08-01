Глава Омской области Виталий Хоценко посетил стадион «Юбилейный»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

31 июля глава региона с рабочим визитом побывал в Оконешниковском районе. Первым делом Виталий Хоценко посетил спорткомплекс «Юбилейный», в котором недавно провели капремонт.

На футбольном поле появилось новое искусственное покрытие, а на трибунах – 1500 пластиковых сидений. На легкоатлетическую дорожку уложили синтетическое покрытие. На территории комплекса появились антивандальная пластиковая хоккейная коробка, внутри которой находятся две волейбольные площадки с синтетическим покрытием, площадка ГТО и городошная площадка. Капитальный ремонт провели и в административных зданиях стадиона. Проведено устройство лыжероллерной трассы длиной 500 метров.

На капитальный ремонт стадиона было выделено 112,7 млн рублей. В том числе из областного бюджета – 33,6 млн рублей. Доля софинансирования местного бюджета составила 57,4 млн рублей. Еще 21, 7 млн рублей было привлечено из внебюджетных источников.

– Все хорошо сделано, хорошо район подготовился к нашему празднику «Королева спорта» в этом году и очень достойно выступил. Третье место команда Оконешниковского района взяла. Поэтому здесь слова благодарности Сергею Александровичу Степанову – главе района, команде всего района, – подчеркнул Виталий Хоценко. – Конечно, дополнительные решения будут приняты. Есть договорённость, что нужно полом позаниматься в спортивном зале. Договорились с главой района, что район сделает озеленение на стадионе качественное в рамках местных инициатив.

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