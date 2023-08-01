Школа № 98 в омских Нефтяниках обрела своего мецената

Фото: телеграм-канал Сергей Шелеста.

Омская школа № 98, расположенная по улице 50 лет Профсоюзов в городке Нефтяников, обрела своего мецената. Приводить в порядок здание, построенное более 50 лет назад, будут за счет средств гендиректора омского подразделения «Росводоканала» Павла Козлова.

По словам мэра Сергея Шелеста, в здании школы, где сейчас обучаются около 700 детей, накопилось так много проблем, что их список занимает три листа.

—Подписали соглашение с генеральным директором омского подразделения «Росводоканала» Павлом Гавриловичем Козловым. Первоочередная задача — привести в порядок крышу. Средства на эти цели в размере 5 миллионов рублей уже выделены меценатом. Работы начнутся в ближайшее время. Если удастся, к 1 сентября постараемся отремонтировать крыльцо. И, конечно, будем двигаться дальше, поскольку проект многолетний и задач, как я уже говорил, на этой школе немало, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, ранее градоначальник проинспектировал ход ремонтных работ в гимназии № 146, расположенной по улице Омской в Центральном округе. Образовательному учреждению в рамках меценатского соглашения помогает гендиректор ООО «Омск сайдинг инвест» Хусайн Закриев.

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