В Омске до утра 2 августа продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске до завтрашнего утра, 2 августа, продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска и области до 11:00 2 августа будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, «черного неба» (режим НМУ) в Омске впервые был объявлен днем 27 июля. С тех пор его действие ежедневно продляют.

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