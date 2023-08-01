Мэр Сергей Шелест: в Омске в 2023 году отремонтируют шесть домов 335-й серии

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске подрядчики продолжают работы по ремонту домов 335-й серии. Будут отремонтированы шесть пятиэтажек вместо четырех, запланированных изначально. Пять из них — в Советском, еще одна — в Центральном округе. На эти цели из бюджета направлены порядка 101 миллиона рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

По словам главы города, в этом году будут приведены в порядок многоквартирные дома, расположенные по улицам Нефтезаводской, 4-й Челюскинцев, 50 лет Профсоюзов (два дома) и проспекту Мира. В ходе ремонтных работ на всех объектах будут усилены балконы и утеплены фасады.

— Сумма, выделенная на утепление фасадов этих объектов, составляет порядка 92,3 миллиона рублей, усиление балконов обойдется бюджету 5,8 миллиона рублей, разработка документации в 3,16 миллиона рублей, — рассказал Сергей Шелест.

В 2024-2025 годах ремонтные работы будут проведены и на других объектах. Сейчас идет разработка проектной документации.

Напомним, к ремонту первых двух домов 335-й серии с неполным каркасом подрядчики приступили еще весной. В начале мая Сергей Шелест сообщал, что будут отремонтированы всего четыре пятиэтажки. Однако все же удалось найти средства на приведение в порядок еще двух домов этой серии.