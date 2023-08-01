«Три года работ за покалеченных пешеходов»: омскому таксисту, сбившему трех пешеходов на Кирова в 2021 году, заменили условный срок на принудительные работы

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Омский областной суд пересмотрел уголовное дело в отношении таксиста, сбившего трех человек на улице Кирова в сентябре 2021 года. Мужчину приговорили к 3 годам принудительных работ вместо условного срока в 3 года.

Напомним, вечером 12 сентября 2021 года 30-летний подсудимый, управляя автомобилем такси, в районе дома № 52 по улице Кирова выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов, ожидавших «зеленый», чтобы перейти дорогу.

В результате ДТП один пешеходов — девушка — получил тяжкий вред здоровью. Два других пострадали меньше: мужчина отделался ушибом, а девушка — переломом руки.

— Свою вину водитель не признал, отрицая факт опьянения, объясняя произошедшее тем, что находившийся справа от него пассажир, жестикулируя, случайно задел его локтем по лицу, из-за чего водитель потерял сознание и выехал на тротуар. Однако стороной обвинения версия подсудимого была убедительно опровергнута совокупностью представленных доказательств, — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Во время расследования виновник ДТП добровольно выплатил пострадавшей 350 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.

Ранее суд первой инстанции приговорил омича к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также запретил управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет.

Гособвинитель с назначенным наказание не согласился, посчитав его мягким, и обратился с апелляцией в Омский областной суд.

Омский областной суд согласился с позицией прокурора и заменил условный срок на 3 года года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Решение суда вступило в законную силу.

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