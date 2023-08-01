«Лежала посреди дороги»: в Омской области под колесами внедорожника погибла 38-летняя женщина, лежавшая посреди трассы

Фото: Госавтоинспекция.

Сегодня ночью, 1 августа, в Калачинском районе Омской области произошло странное ДТП с летальным исходом.

По предварительной версии, 43-летний мужчина, управляя автомобилем DADI SHUTTLE, в районе 94-го километра трассы Челябинск-Новосибирск сбил пешехода, находившегося на проезжей части.

Пешеход — 38-летняя жительница Калачинского района — скончалась на месте до приезда скорой.

По словам водителя, женщина лежала на дороге, и он не заметил ее в темноте.

Как установили госавтоинспекторы, водитель пьян не был. По факту ДТП организована проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

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