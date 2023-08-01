Александр Бастрыкин заинтересовался обвалившимся потолком в жилом доме Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обвалившимся потолком в жилом доме Омска заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Председатель СК России поручил доложить по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Омске, - уточнили в Информационном центре СК России.

Напомним, что инцидент произошел в апреле 2023 года в одной из квартир дома по улице Иркутский тупик. Таи обрушились потолочные перекрытия. Расселение дома было запланировано до конца текущего года, но потом его перенесли до 31 декабря 2025 года.

В заведении уголовного дела региональное управление СК отказало. Но такое положение дел не устроило главу федерального ведомства.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Евгеньевичу Винникову доложить о причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также о проделанной работе по разрешению озвученной в публичном пространстве проблемы, - прокомментировали в СК РФ.

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