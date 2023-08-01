В Омском политехе появилось более 400 дополнительных бюджетных мест

Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 400 дополнительных бюджетных мест появилось в Омском политехе. Возможность обучаться бесплатно доступна практически на всех направлениях. Например, абитуриенты могут поступить на бюджет на специальности: «радиотехника», «электроэнергетика и электротехника», «химическая технология», «техносферная безопасность», «транспортные средства специального назначения» и другие.

В этом году ОмГТУ откроет двери для 2020 абитуриентов, желающих поступить на бюджет. Однако документы необходимо подать до 15:00 3 августа.

В приемную комиссию необходимо предоставить оригинал документа об образовании. Это можно сделать через «Госуслуги». Также можно предоставить документы лично по адресу пр. Мира, 11, 8-й корпус, 1-й этаж. Если лично подать документы возможности нет, можно это сделать через доверенное лицо, а также отправить по почте или с помощью курьерской службы по адресу 644050, Омск, проспект Мира, 11 с пометкой «для приемной комиссии».

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