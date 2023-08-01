В 2023 году «Росводоканал Омск» взыскал более 102,5 млн рублей долгов

«Росводоканал Омск» подвел итоги работы в рамках исполнительного производства за первое полугодие 2023 года. Во взаимодействии с Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской области, банками и другими организациями в этом году предприятие взыскало более 102,5 млн рублей просроченных платежей.

По итогам судебных решений в службу судебных приставов и банки было передано более одиннадцати тысяч исполнительных документов, наложено 247 арестов на имущество, а 2 335 должников временно лишились возможности выехать за границу.

«По сравнению с началом года долги потребителей перед омским водоканалом увеличились на 42 млн рублей. Эта ситуация нас беспокоит, так как недофинансирование отрасли может негативно отразиться на состоянии водопроводно-канализационного хозяйства города, не позволяет своевременно проводить планово-предупредительные ремонты, сдерживает модернизацию имеющихся и объемы строительства новых сетей. Мы будем продолжать претензионно-исковую работу и мероприятия по принудительному взысканию задолженности и в 2023 году», — рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

По трем тысячам исполнительных документов судебными приставами вынесены постановления о запрете на совершение действий по регистрации недвижимого имущества неплательщиков, а также 12 обращений направлено в правоохранительные органы, с целью привлечения руководителей организаций-должников к уголовной и административной ответственности.

«Росводоканал Омск» рекомендует потребителям не доводить дело до суда. Исковая работа и последующее взыскание долга службой судебных приставов увеличивают бремя материальной ответственности должника на размер госпошлины и исполнительский сбор. В сложной финансовой ситуации и физические, и юридические лица могут оформить рассрочку или график погашения долга.