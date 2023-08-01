Климатические аномалии в августе 2023 года в Омской области не ожидаются

Фото: Маковой Андрей

В августе 2023 года в Омской области не ожидаются климатические аномалии. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, среднесуточная температура в последний месяц лета будет держаться в границах нормы. Днем прогнозируется +21,9 градуса.

Норма осадков для августа в Омской области возможна на уровне 54 мм.

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