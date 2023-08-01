Климатические аномалии в августе 2023 года в Омской области не ожидаются

Фото: Маковой Андрей
В августе 2023 года в Омской области не ожидаются климатические аномалии. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.
По данным синоптиков, среднесуточная температура в последний месяц лета будет держаться в границах нормы. Днем прогнозируется +21,9 градуса.
Норма осадков для августа в Омской области возможна на уровне 54 мм.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru