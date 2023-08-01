Пять омичей поборются за кресло депутата Заксобрания Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За кресло депутата Заксобрания Омской области поборются пять омичей. Список зарегистрированных кандидатов опубликовал избирком.

Напомним, кресло по одномандатному округу № 16 стало вакантным после ухода из жизни спикера регионального парламента Владимира Варнавского.

Так, за депутатское кресло будут бороться представители пяти политических партий: первый зампред облправительства Валерий Бойко — от «Единой России», стоматолог Кирилл Курятников — от КПРФ, директор ООО «Сибтранзит» Игорь Шереметьев — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», телеоператор Алексей Змага — от «Коммунистов России», студент и депутат Совета в поселении Азовского района Александр Сныткин — от ЛДПР.

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