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НовостиОбщество1 августа 2023 1:17

Режим «черного неба» введен в Омске до 11 утра 1 августа

Синоптики прогнозируют штиль
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 11 утра 1 августа в Омске введен режим «черного неба». Об этом сообщают в Обь-Иртышском метеобюро.

Из-за отсутствия ветра омичи могли ощущать едкий запах минувшей ночью. Во время установки этого режима вредные примеси оседают в воздухе.

В региональном минприроды мониторят стационарные установки, которые определяют содержание химии в атмосфере. Также за этим следит передвижная лаборатория.

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