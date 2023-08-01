Режим «черного неба» введен в Омске до 11 утра 1 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
До 11 утра 1 августа в Омске введен режим «черного неба». Об этом сообщают в Обь-Иртышском метеобюро.
Из-за отсутствия ветра омичи могли ощущать едкий запах минувшей ночью. Во время установки этого режима вредные примеси оседают в воздухе.
В региональном минприроды мониторят стационарные установки, которые определяют содержание химии в атмосфере. Также за этим следит передвижная лаборатория.
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