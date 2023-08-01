В мэрии сокращают замуправляющего делами администрации Омска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Замуправляющего делами администрации Омска сокращают в мэрии. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Ирина Полиенко, которая сейчас находится в этой должности, уйдет и администрации в первых числах августа.
Сейчас в составе управления делами выделяется 8 отделов, где работают три заместителя руководителя.
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