Омская мэрия объяснила вырубку 40 деревьев на улице Волочаевской

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сначала омичей возмущала массовая вырубка берез на набережной Оми. Теперь же деревья помешали благоустройству улицы Волочаевской. Там спилили сразу 40 кленов и тополей. На этот раз причина, по словам мэрии, заключается в ошибках прошлого опыта посадки зеленых насаждений. Об этом сообщает «Город55».

Так, в пресс-центре горадминистрации изданию рассказали, что деревья были высажены в свое время без учета проходящих под и над ними коммуникаций, а также без учета перспективы развития городской инфраструктуры. По словам мэрии, на улице Волочаевской давно стоило навести порядок и «привести ее в нормативное состояние».

В горадминистрации сообщили, что все под контролем и вместо спиленных деревьев появятся новые по принципу: один саженец – за аварийное дерево и три — за здоровое. Пока, как показывает практика, большинство деревьев, растущих не там, где надо, оказываются аварийными.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru