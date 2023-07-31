В Омске отремонтируют 3 улицы на год раньше плана

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске решили привести в порядок дороги, ремонт которых был запланирован только в 2024 году. Дорожные работы затронут улицы: Заозерная, Волочаевская и Театральная площадь.

Отметим, что на Заозерной ремонт сделает подрядчик ООО «СИБДОР». Улицы Волочаевскую и Театральную площадь будет ремонтировать ООО «СФ Континет».

Преображение городских улиц пройдет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составит 153,5 млн рублей.

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