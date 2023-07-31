Омичей предупреждают о грозах, ливнях и порывистом ветре в начале августа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний месяц лета в Омской области начнется с дождя и грозы. Дождливая погода ожидается 1 и 2 августа. Местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Такие данные сообщает региональное ГУ МЧС.

Дождливая погода ожидается и на День города – 5 августа. При этом температура воздуха днем поднимется до +27 градусов.

Спасатели предупреждают, что во время сильного ветра и грозы опасно находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями. В грозу также нельзя пользоваться электроприборами.

Пресс-служба ведомства напоминает, что при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщать о них по телефону 101.