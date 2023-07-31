Маршрутку № 346 вернут на центральные улицы Омска

Фото: дептранс Омска

На центральные улицы Омска вернут маршрутку № 346. Об этом сообщает горадминистрация.

Изменения вступят в силу с 1 августа. Омичи вновь смогут проехать по этому маршруту по улицам Красный Путь, Интернациональной, Гагарина и Карла Маркса.

- Индивидуальные предприниматели Макаров и Локотков, осуществляющие пассажирские перевозки по маршруту № 346, уведомили департамент транспорта о приобретении автобусов среднего класса, - пояснил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

К слову, на маршрут выйдет 12 автобусов среднего класса с плановым интервалом движения в часы пик 13-15 минут.

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